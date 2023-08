La junte nigérienne veut « poursuivre » le président Bazoum

Les auteurs du coup d'Etat au Niger ont annoncé dimanche soir leur intention de 'poursuivre' le président renversé Mohamed Bazoum pour 'haute trahison' et 'atteinte à la sûreté' du pays. Le chef d'Etat est séquestré depuis le putsch le 26 juillet.

'Le gouvernement nigérien a réuni à ce jour' les 'preuves pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président déchu et ses complices locaux et étrangers', a déclaré le colonel major Amadou Abdramane, un des membres du régime, dans un communiqué lu à la télévision nationale.

Le président nigérien Mohamed Bazoum est séquestré dans sa résidence à Niamey depuis qu'il a été renversé le 26 juillet. Il a reçu la visite de son médecin samedi, après des messages d'inquiétude de ses alliés occidentaux et africains.

