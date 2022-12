« La justesse morale et historique est de notre côté », dit Poutine

Vladimir Poutine a affirmé samedi pour ses voeux de Nouvel an que la 'justesse morale et historique' était 'du côté' de Moscou, en pleine offensive en Ukraine et crise avec les Occidentaux. Son ministre de la Défense a lui estimé que leur victoire était 'inévitable'.

Selon le président russe, l'année écoulée a été forte 'd'événements vraiment décisifs et importants' qui 'jettent les bases (...) de notre véritable indépendance'.

'C'est pour cela que nous nous battons aujourd'hui, en protégeant notre peuple dans nos propres territoires historiques, dans les nouvelles entités constitutives de la Russie', a-t-il ajouté.

Victoire 'inévitable'

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a estimé dans ses voeux aux militaires pour la nouvelle année que leur victoire en Ukraine était 'inévitable', après plus de dix mois de combats.

'Pour l'année prochaine, je veux souhaiter à tout le monde une bonne santé, du courage, des camarades fiables et dévoués (...) Notre victoire, comme la nouvelle année, est inévitable', a-t-il lancé dans une vidéo diffusée par son ministère.

M. Choïgou a reconnu que l'année 2022 avait été marquée par de 'sérieux défis' et que la 'situation militaro-politique' était 'difficile' alors que l'offensive russe en Ukraine, lancée en février, a connu de sérieux revers ces derniers mois.

Une contre-offensive des troupes ukrainiennes a notamment forcé l'armée russe à se retirer de la région de Kharkiv, dans le nord-est, et de la ville de Kherson sur le Dniepr, dans le sud du pays.

Petit village capturé

Les troupes russes ont toutefois revendiqué samedi la capture du petit village de Dorojnianka, dans la région de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, un rare gain revendiqué alors que les positions sont en grande partie figées avec l'hiver.

Au moins une dizaine d'explosions ont par ailleur été entendues dans la capitale ukrainienne, Kiev, samedi en début d'après-midi, selon des journalistes de l'AFP, les autorités locales appelant les habitants à se mettre à l'abri.

'L'année qui s'achève entrera à jamais dans la chronique militaire de la patrie, remplie de vos actes immortels, de votre courage désintéressé et de votre héroïsme dans la lutte contre le néonazisme et le terrorisme', a encore déclaré M. Choïgou dans son message aux militaires russes.

'Nous nous souviendrons toujours de nos camarades qui se sont sacrifiés en accomplissant des missions de combat au nom de la protection des civils du génocide et de la violence, seulement pour le droit de parler russe', a-t-il ajouté.

La Russie a justifié son offensive en Ukraine notamment par une volonté de défendre la population russophone du pays contre les autorités de Kiev. Cette rhétorique a été dénoncée comme de la propagande par les autorités ukrainiennes.

/ATS