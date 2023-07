La tentative de putsch au Niger n'est pas « définitive » pour Paris

La France ne considère pas comme 'définitive' la 'tentative' de coup d'Etat mercredi au Niger, a déclaré vendredi la ministre française des affaires étrangères. Le président français Emmanuel Macron a parlé à plusieurs reprises à son homologue nigérien Mohamed Bazoum.

'Nous demandons la libération' de M. Bazoum, 'qui est le président démocratiquement élu', a ajouté Catherine Colonna, en marge de la visite de M. Macron en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Des militaires putschistes séquestrent Mohamed Bazoum depuis mercredi soir.

Le président nigérien 'dit qu'il est en bonne santé et nous souhaitons non seulement qu'il soit libéré mais libéré en totale sécurité lui et sa famille comme préalable au retour à l'ordre constitutionnel', a exhorté la ministre.

Le Niger est un partenaire privilégié de la France dans le Sahel et son histoire est jalonnée de coups d'Etat depuis l'indépendance de cette ex-colonie française en 1960.

/ATS