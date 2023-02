La voiture du pape François comme gros lot d'une tombola

La voiture utilisée par le pape François lors de sa visite au Panama en 2019 sera le gros lot d'une tombola, a annoncé jeudi l'Eglise catholique panaméenne. Le but est de lever des fonds pour des oeuvres caritatives.

L'Eglise panaméenne espère vendre 100'000 billets de loterie à 10 dollars chacun, espérant récolter un million de dollars pour cette 'grande tombola solidaire' dont le tirage au sort est prévu le 20 août.

La Toyota Prius de couleur bleue avec 14'000 km au compteur avait été affectée aux déplacements du pape François lors des Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) du 23 au 27 janvier 2019 à Panama. La messe de clôture avait rassemblé plus de 700'000 fidèles, selon l'Eglise.

La tombola est organisée pour pallier la baisse des revenus de l'Eglise en raison de la pandémie de Covid-19, a indiqué jeudi en conférence de presse l'archevêque de la ville de Panama, Mgr José Domingo Ulloa.

'Valeur historique'

'C'est vraiment une voiture très spéciale: c'est celle dans laquelle allait le pape' lorsqu'il n'était pas à bord de sa 'Papamobile' blanche, a souligné le prélat panaméen. 'C'est une voiture pour tous, y compris pour les non croyants car elle a une valeur historique', a-t-il fait valoir.

Après la visite papale, le véhicule a servi uniquement pour des démarches administratives et c'est la situation financière 'difficile' de l'archevêché qui a donné l'idée d'en faire le lot d'une grande tombola. 'L'économie a souffert de la pandémie de covid, de même que les revenus de toutes les organisations (...). L'Eglise n'a pas échappé à cette réalité', a relevé Victor Chang, contrôleur financier de l'archevêché.

'Les recettes n'ont pas retrouvé le niveau d'avant la pandémie', alors que celle-ci fait qu'il y a 'beaucoup plus de besoins (...) pour aider les personnes les plus vulnérables', a observé Felipe Fabrega, chargé de l'organisation de la tombola. L'archevêché subvient aux besoins notamment de centres d'aide aux familles nécessiteuses, de soupes populaires et de centres pour malades du VIH.

/ATS