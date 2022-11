Lavrov persona non grata: Moscou dénonce une provocation

La Russie a dénoncé samedi une décision 'provocatrice' de Varsovie, après le refus de la Pologne d'autoriser l'entrée sur son territoire au ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov pour une réunion ministérielle de l'OSCE.

'La décision de la Pologne (...) est provocatrice et sans précédent', a déclaré la diplomatie russe dans un communiqué. 'Non seulement Varsovie s'est discréditée de cette manière, mais elle a porté un préjudice irréparable à l'autorité de toute l'Organisation' pour la sécurité et la coopération en Europe, estime le communiqué.

La Pologne, qui organise début décembre la réunion ministérielle de l'OSCE, a annoncé vendredi avoir refusé l'entrée sur son territoire à M. Lavrov.

'Nous attendons de la Fédération de Russie qu'elle choisisse les membres de sa délégation conformément à la réglementation en vigueur', a expliqué à l'AFP une source au sein de cette présidence annuelle tournante, assurée actuellement par Varsovie.

Selon elle, la délégation russe ne doit pas 'inclure les personnes sanctionnées par l'Union européenne (UE)' à la suite de l'offensive russe en Ukraine déclenchée le 24 février, y compris Sergueï Lavrov.

Actions 'inacceptables'

'Nous sommes convaincus que tous les hommes politiques raisonnables partagent le point de vue de la partie russe que de telles actions sont inacceptables', a réagi la diplomatie russe. 'Ces décisions destructrices des Polonais (...) poussent l'OSCE vers l'abîme', a-t-elle affirmé, en accusant l'Organisation de se transformer en un 'terrain' pour des 'exercices antirusses'.

La réunion des 57 ministres des Affaires étrangères de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe aura lieu les 1er et le 2 décembre à Lodz, ville du centre de la Pologne. La délégation russe y sera menée par l'ambassadeur russe auprès de l'OSCE Alexandre Loukachevitch, selon Moscou.

Depuis sa création en 1975 au coeur de la guerre froide pour favoriser le dialogue Est-Ouest, l'OSCE siège à Vienne, en Autriche. La rencontre ministérielle annuelle de l'OSCE, à laquelle quel M. Lavrov participe d'ordinaire, est l'organe central de cette organisation internationale, responsable de ses décisions. Elle est l'occasion pour les ministres des Affaires étrangères d'examiner le travail de l'OSCE dans tous ses domaines d'activité.

/ATS