Le Conseil des droits de l'homme condamne les autodafés du Coran

Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU condamne les autodafés du Coran, dont un a eu lieu notamment récemment en Suède. Mercredi à Genève, il a aussi dénoncé plus largement 'tout plaidoyer ou manifestation de haine religieuse' sous pression des Etats occidentaux.

Le projet de résolution présenté par le Pakistan, qui ne mentionne pas la Suède, a été approuvé par 28 voix, contre 12 oppositions et 7 abstentions. Dans un premier temps, Islamabad s'était concentré sur les actes malveillants contre le Coran, provoquant des tensions avec les membres occidentaux du Conseil. Ceux-ci ne sont toujours pas satisfaits par un texte, selon eux, trop porté sur la religion et non sur les droits humains.

Le Pakistan avait demandé la semaine dernière un débat urgent. Un Irakien réfugié en Suède avait lui brûlé il y a deux semaines une partie d'un Coran devant une mosquée. Cette controverse avait eu lieu pendant l'Aïd al-Adha, une fête célébrée par les musulmans.

Des Etats à majorité musulmane avaient convoqué les ambassadeurs suédois en signe de protestation.

