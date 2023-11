Le G7 va rester « uni » dans son soutien « ferme » à l'Ukraine

Les ministres des affaires étrangères du G7, réunis à Tokyo, ont assuré mercredi que le groupe allait rester 'uni' dans son 'soutien ferme' à l'Ukraine face à l'invasion russe. Ils ont assuré vouloir continuer d'imposer ensemble des 'sanctions sévères' à Moscou.

Ils entendent également accélérer les efforts de reconstruction de l'Ukraine sur 'les moyen et long termes' et continuer 'd'oeuvrer à un processus de paix', selon un communiqué du ministère japonais des affaires étrangères.

L'Ukraine redoute de plus en plus une lassitude de ses soutiens, alors que sa contre-offensive lancée en juin n'a donné que des résultats très limités jusqu'à présent et que la probabilité d'une longue guerre d'attrition augmente.

Il est important pour le G7 de dire clairement à la communauté internationale que son engagement à soutenir l'Ukraine 'ne s'essoufflera jamais', même si un nouveau conflit au Proche-Orient a éclaté, selon des propos de la ministre japonaise des affaires étrangères, Yoko Kamikawa, rapportés dans le communiqué.

Un million d'obus

Les chefs de la diplomatie des principales démocraties de la planète ont aussi 'condamné fermement' les transferts d'armes nord-coréennes vers la Russie, rappelant qu'ils étaient 'en violation directe' des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Ils ont en outre condamné les tirs répétés de missiles balistiques par la Corée du Nord, selon l'hôte japonais.

La rencontre mi-septembre du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et du président russe Vladimir Poutine, en plein rapprochement, avait attisé les craintes occidentales que Pyongyang puisse fournir à Moscou des armes pour ses opérations militaires en Ukraine.

Washington, Tokyo et Séoul avaient déjà condamné le mois dernier de telles livraisons, la Corée du Sud, estimant la semaine dernière que plus d'un million d'obus d'artillerie avaient déjà été fournis par Pyongyang à son allié russe.

/ATS