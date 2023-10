Le Hamas annonce qu'il va libérer des otages étrangers

Le porte-parole de la branche militaire du Hamas a affirmé mardi que le mouvement palestinien allait libérer 'dans les prochains jours' des otages étrangers parmi ceux qu'il retient à Gaza depuis son attaque en territoire israélien le 7 octobre.

'Nous avons informé les intermédiaires que nous libérerons un certain nombre d'étrangers dans les prochains jours', a déclaré Abu Obeida, le porte-parole de la branche armée du mouvement palestinien dans une vidéo diffusée par les médias du Hamas.

La branche militaire du Hamas a par ailleurs averti Israël que la bande de Gaza deviendrait 'un cimetière et un bourbier' pour ses soldats, et promis d'infliger au premier ministre israélien Benjamin Netanyahu une défaite 'qui sonnera la fin de sa carrière politique'.

/ATS