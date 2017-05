Le Népal brûle des dizaines de peaux de tigres et de rhinocéros

Les autorités népalaises ont brûlé lundi plus de 4000 parties de corps d'animaux braconnés, dont des peaux de tigres et de rhinocéros. Cela afin d'alerter le grand public sur les ravages de cette pratique sur les espèces menacées.

'En sa qualité de pays engagé dans la protection des espèces sauvages et de la biodiversité, le Népal a détruit des parties issues de corps d'animaux qui étaient conservées depuis plus de 20 ans', a déclaré Maheswor Dhakal, responsable du département népalais des parcs nationaux et de la protection de la faune.

'Notre message est que ces éléments provenant d'animaux menacés ne sont pas destinés à être commercialisés', a-t-il poursuivi.

Les autorités ont notamment incinéré 67 peaux de tigres, plus de 350 peaux de rhinocéros et des poils de queues d'éléphants au cours de cette action menée dans le parc national de Chitwan, dans le centre du Népal.

Jusqu'à la fin de la guerre civile en 2006, le braconnage était répandu au Népal. Mais les efforts entrepris pour le combattre sont régulièrement salués par les experts et les défenseurs des espèces sauvages.

