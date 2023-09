Le Parlement ukrainien approuve la nomination du nouveau ministre de la Défense

Le Parlement ukrainien a approuvé mercredi la nomination du Tatar de Crimée Roustem Oumerov, 41 ans, au poste de ministre de la Défense, poste clé pour assurer les approvisionnements en armes en pleine invasion russe. Il a juré de libérer 'chaque centimètre' du pays.

'Je ferai tout le possible et l'impossible pour la victoire de l'Ukraine, quand nous aurons libéré chaque centimètre de notre pays et chacun des nôtres', a-t-il dit sur sa page Facebook.

Au total, 338 des 450 députés ont approuvé la candidature de M. Oumerov, proposée par le président Volodymyr Zelensky, ont indiqué les députés Iaroslav Jelezniak et Iryna Guerachtchenko sur Telegram pendant la séance de l'assemblée, qui se réunit toujours à huis-clos du fait de la guerre.

M. Oumerov, qui dirigeait jusqu'ici le Fonds des biens d'Etat chargé des privatisations et dont une tache clé sera désormais d'obtenir davantage d'armes pour son armée, est une figure éminente de la communauté des Tatars de Crimée, péninsule annexée par la Russie en 2014.

Fin négociateur

Ce musulman pratiquant a la réputation d'être un fin négociateur, discret et pragmatique.

Outre l'ukrainien, le russe et l'anglais, le nouveau ministre qui, adolescent, a étudié aux Etats-Unis, est un des rares hauts responsables ukrainiens à parler couramment turc et à entretenir depuis des années de bons contacts dans le monde musulman, notamment au sein des gouvernements turc et saoudien.

Il a participé à plusieurs reprises aux négociations sensibles avec les Russes, notamment s'agissant d'échanges de prisonniers de guerre.

'Aucun compromis sur la Crimée'

'C'est le plus haut poste d'Etat jamais occupé par un Tatar' de Crimée, la communauté musulmane historique de cette péninsule, commente auprès de l'AFP un conseiller du chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Serguiï Lechtchenko.

C'est 'un beau geste politique. Cela veut dire que rien ne pourra être pardonné à la Russie et qu'il ne peut y avoir aucun compromis sur la Crimée', ajoute M. Lechtchenko alors que depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, certains en Occident souhaitaient pousser Kiev à abandonner ce territoire à Moscou pour aboutir à un accord de paix.

Un homme 'efficace'

Pour lui, M. Oumerov, un homme 'efficace' qui 'se fait vite aimer' par les autres, a gagné la confiance du président car il sait 'obtenir des résultats avec peu de ressources, grâce à ses contacts personnels'.

Le précédent ministre de la Défense, Oleksiï Reznikov, 57 ans, est devenu un des visages de la résistance ukrainienne à l'invasion russe lancée en février 2022. Mais il a dû quitter son poste après plusieurs scandales de corruption au sein de son ministère.

Selon des médias, la présidence ukrainienne tentait depuis des mois de lui trouver un remplaçant, mais plusieurs candidats potentiels ont refusé. 'Il n'y avait pas de file d'attente' pour ce travail 'très difficile', a déclaré l'AFP une source parlementaire haut placée proche de la présidence.

La candidature de M. Oumerov a en outre été saluée par des militants anti-corruption ukrainiens dont l'opinion compte pour les soutiens occidentaux de Kiev. 'C'est un soldat universel' qui convient 'au pouvoir, à nos partenaires occidentaux' et aux militants anti-corruption, a estimé la source parlementaire.

/ATS