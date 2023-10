Le bilan de l'ouragan Otis passe à 48 morts au Mexique

L'ouragan Otis, qui a dévasté mercredi la côte Pacifique du Mexique, en particulier la célèbre station balnéaire Acapulco, a fait au moins 48 morts, selon les autorités qui commencent à distribuer l'aide humanitaire. Six personnes restaient portées disparues dimanche.

Un précédent bilan faisait état de 43 morts, la plupart par noyade, mais la mort de cinq autres personnes à Coyuca de Benitez, une commune voisine d'Acapulco, a depuis lors été signalée.

Selon les médias, le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a survolé dimanche la zone sinistrée et s'est entretenu avec les responsables des opérations de secours.

L'ouragan, de force maximale 5, a frappé la ville mercredi au petit matin, dévastant la station balnéaire de près de 780'000 habitants, qui vit essentiellement du tourisme. Des magasins et des supermarchés ont par ailleurs été pillés dans l'attente des secours.

'C'est un désastre'

'Nous progressons dans la distribution efficace de l'aide humanitaire', a assuré la gouverneure de l'Etat de Guerrero sur le réseau social X (ex-Twitter). Les aides du gouvernement et des ONG ont commencé à être distribuées vendredi après-midi, après la réouverture de l'aéroport et la reprise du trafic routier.

En attendant, les habitants s'organisent en faisant appel à la solidarité des voisins pour réparer et nettoyer les dégâts.

'En matière d'aide, nous n'avons rien vu venir provenant des autorités', a affirmé Miguel Antraca, 60 ans, qui s'est rendu sur une plage pour voir son petit commerce détruit. Il a déjà connu des cyclones, mais jamais d'une telle ampleur. 'C'est un désastre. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Les ouragans étaient plus petits.'

De simple tempête tropicale, Otis s'est transformé en ouragan de force maximale 5 en seulement six heures au large de la côte Pacifique du Mexique. Il a touché terre avec des vents de 270 km/h. L'ouragan a ensuite faibli en progressant dans l'arrière-pays. Mais de fortes pluies persistent dans les Etats de Guerrero et d'Oaxaca, deux des plus pauvres du pays.

La rapidité avec laquelle l'ouragan s'est formé n'a pas laissé le temps aux habitants de protéger leurs commerces, leurs maisons et les hôtels, ni de constituer des stocks d'eau et de nourriture.

Le gouvernement fédéral a dénombré plus de 273'000 habitations 120 hôtels ayant subi des dégâts plus ou moins graves Douze autoroutes et routes restaient bloquées dimanche. Selon le cabinet de conseil Enki Research, spécialisé dans les phénomènes naturels, Otis a causé des dégâts s'élevant à environ 15 milliards de dollars.

