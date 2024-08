Le bilan des inondations en Thaïlande passe à 22 morts

Des inondations provoquées par des pluies diluviennes ont tué 22 personnes en Thaïlande, ont déclaré lundi les autorités. Elles mettent en garde contre de nouvelles montées soudaines des eaux cette semaine.

Plus de 30'000 foyers ont été touchés dans 13 provinces du nord et du sud au cours des dix derniers jours, a indiqué le département de la prévention et de l'atténuation des catastrophes dans un communiqué.

Dans la capitale Bangkok, les services du gouverneur ont demandé aux habitants vivant à la périphérie de la ville et le long du fleuve Chao Praya de se préparer à déplacer leurs biens et à les mettre à l'abri dans des endroits surélevés.

Parmi les vingt-deux décès recensés, dix personnes, dont un couple de touristes russes, ont été tuées lors d'un glissement de terrain sur une zone résidentielle de l'île de Phuket (sud), la semaine dernière. Dix-neuf autres personnes ont été blessées. Trente et une provinces du nord et du nord-est du royaume risquent de connaître des inondations soudaines jusqu'à jeudi, selon le communiqué.

Trois ouvriers portés disparus

'Le ministère a ordonné aux autorités locales de surveiller de près les conditions météorologiques (...) et de placer des équipes et des équipements prêts à intervenir', indique le communiqué. 'Les habitants doivent également suivre les prévisions météorologiques et prendre les avertissements au sérieux'.

Trois ouvriers, dont deux ressortissants chinois et une Birmane, étaient également portés disparus lundi lorsqu'un glissement de terrain a enseveli un tunnel ferroviaire d'une ligne à grande vitesse en construction dans la province de Nakhon Ratchasima (est).

La saison des pluies dans le royaume, qui démarre entre juillet et septembre, apporte généralement des mois de déluge quotidien, mais les scientifiques affirment que le changement climatique provoqué par l'homme peut rendre les précipitations plus intenses encore. En 2011, des inondations avaient tué des centaines de personnes et endommagé des millions d'habitations à travers le pays.

