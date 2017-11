Le bilan du typhon Damrey s'alourdit au Vietnam

Le bilan du typhon Damrey qui s'est abattu ce week-end sur le Vietnam s'établit désormais à au moins 49 morts, a déclaré lundi le gouvernement. On compte également 27 disparus.

La plupart des victimes ont été comptabilisées dans la province de Khan Hoa, près de la ville de Nha Trang, sur la côte sud-est où le typhon a abordé les terres samedi.

Près de 2000 habitations se sont effondrées et plus de 80'000 ont été endommagées par les vents violents et les pluies diluviennes qui ont balayé la région, a précisé l'organisme de prévention des catastrophes.

A Danang, les autorités ont mobilisé l'armée et les habitants pour nettoyer les rues afin que la station balnéaire soit prête à accueillir les délégués du sommet de l'Apec (Forum de coopération économique Asie-Pacifique) qui s'ouvre ce lundi.

Les présidents étasunien Donald Trump, chinois Xi Jinping ou russe Vladimir Poutine y sont attendus à partir du 10 novembre.

/ATS