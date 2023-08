Le bureau du Haut-Commissariat de l'ONU en Ouganda va fermer

Le bureau du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme en Ouganda va fermer samedi. Vendredi à Genève, le chef de l'agence onusienne Volker Türk a regretté la décision du gouvernement après les critiques contre une loi controversée contre les LGBT+.

Outre le bureau de Kampala, des antennes avaient été fermées fin juin à Gulu et fin juillet à Moroto. Le Haut-Commissariat était présent depuis 18 ans dans le pays.

'Beaucoup d'avancées ont été obtenues dans le pays durant ces années, mais de graves défis subsistent', dit M. Türk. Il se dit notamment inquiet pour la situation avant les élections de 2026, étant donné la répression grandissante contre les défenseurs des droits humains et les représentants de la société civile.

La plupart des 54 ONG suspendues en 2021 restent fermées. Le Haut commissaire est également préoccupé par une nouvelle loi qui pourrait restreindre davantage encore les libertés fondamentales.

Il alerte à nouveau sur les effets de la nouvelle loi contre les LGBT+ 'très discriminatoire et nuisible'. Celle-ci a déjà un impact négatif pour de nombreux Ougandais, selon lui. La loi prévoit la peine capitale pour toute 'homosexualité aggravée' et des dizaines d'années de prison pour apologie de l'homosexualité.

Le Haut commissaire appelle le gouvernement à garantir que la Commission ougandaise des droits humains puisse fonctionner de manière efficace et indépendante. Or, celle-ci est 'sous-financée' et des 'indications d'interférence politique dans son mandat sapent sa légitimité', selon lui. Il dit que le Haut-Commissariat continuera à surveiller la situation des droits humains en Ouganda.

