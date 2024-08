Le candidat indépendant Robert F. Kennedy Jr « suspend » sa campagne

Le candidat indépendant à l'élection présidentielle américaine, Robert F. Kennedy Jr, héritier de la célèbre dynastie politique, a annoncé vendredi 'suspendre' sa campagne et apporter son soutien au candidat républicain Donald Trump face à la démocrate Kamala Harris.

RFK Jr, un rejeton considéré comme excentrique par la majeure partie du clan Kennedy, a vigoureusement critiqué dans un discours le Parti démocrate, citant trois causes, parmi lesquelles la liberté d'expression et la guerre en Ukraine, pour sa décision de se 'présenter comme indépendant et maintenant d'apporter (son) soutien au président Trump'. '

Je suspends simplement ma campagne', a-t-il affirmé, précisant que son nom resterait sur les bulletins de vote dans la plupart des Etats. 'Mais dans une dizaine d'Etats disputés où ma présence pourrait fausser le résultat, je retirerai mon nom et j'ai déjà entamé le processus', a-t-il indiqué.

Selon les sondages, l'impact du soutien du candidat indépendant, crédité jusqu'à présent d'entre 4 et 5% des intentions de vote, sur la campagne de l'ancien président républicain reste incertain.

Donald Trump se trouvait au même moment dans l'Etat clé voisin du Nevada, à Las Vegas, pour promettre des baisses d'impôts, avant de se rendre en Arizona, pour un meeting de campagne en compagnie d'un 'invité surprise', qui pourrait bien être RFK.

Bien que Kamala Harris soit sortie de la convention démocrate à Chicago (nord) jeudi soir avec une légère avance dans la plupart des sondages sur Donald Trump, rien n'est joué, surtout pas dans les sept 'swing states', les Etats les plus indécis, où de larges pans de l'électorat semblent acquis à l'ancien président républicain.

La vice-présidente a accepté jeudi l'investiture de délégués démocrates survoltés, au terme d'une convention euphorique marquée entre autres par le discours percutant de Michelle Obama, l'énergie du colistier Tim Walz, et une programmation musicale festive.

/ATS