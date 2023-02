Le chef de l'ONU dénonce la « marche arrière » des droits humains

Le patron de l'ONU Antonio Guterres dénonce une 'marche arrière' dans la progression des droits humains. Au début du Conseil des droits de l'homme à Genève, il a déploré lundi la pauvreté et les déplacements forcés en augmentation, de même que la guerre en Ukraine.

'L'extrême pauvreté et la faim augmentent, pour la première fois depuis des décennies', a déploré le secrétaire général en ouvrant près de six semaines de travaux de l'instance onusienne. Et de dénoncer aussi le nombre record de déplacés dans le monde.

En Ukraine, il a mentionné les exécutions sommaires, la torture, les disparitions forcées et les violences sexuelles. Le secrétaire général a annoncé qu'il dévoilerait en juillet prochain avec le Haut commissaire aux droits de l'homme Volker Türk un nouvel 'Agenda pour la protection'.

Cette initiative doit permettre d'étendre l'aide du système onusien aux Etats membres 'pour protéger les personnes et leurs droits, en temps de paix autant qu'en période de crise et de conflit'.

