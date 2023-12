Le chirurgien du pape soupçonné de faux en écriture

Le chirurgien italien qui a opéré à deux reprises le pape François ces dernières années est visé par une enquête, a indiqué jeudi l'hôpital Gemelli de Rome. Celui-ci confirmait des informations de presse selon lesquelles il est soupçonné de faux en écriture.

D'après le quotidien La Stampa, le professeur Sergio Alfieri, qui a opéré le pape argentin de l'abdomen en juin ainsi qu'en 2021, a signé à plusieurs reprises le registre des présences dans une salle d'opération alors qu'il ne s'y trouvait pas, indiquant même parfois opérer dans deux salles différentes au même moment.

Il percevait ainsi des honoraires qui ne lui étaient pas dus, selon le journal.

'En référence aux informations de presse concernant une enquête du parquet de Rome', l'hôpital Gemelli, connu comme l'hôpital des papes, 'exprime sa confiance envers la magistrature qui mène les investigations', a indiqué jeudi l'établissement dans un communiqué.

No comment

L'hôpital exprime aussi sa 'plus grande confiance dans le travail du professeur Sergio Alfieri et dans ses indiscutables qualités professionnelles et humaines' et souligne 'les nombreuses inexactitudes' dans les informations de La Stampa, sans préciser lesquelles.

Interrogés par l'AFP, ni les carabiniers qui ont enquêté, ni le parquet de Rome, ni le Vatican n'ont voulu commenter.

Selon son avocat, Me Carlo Bonzano, cité par les agences, M. Alfieri 'est certain d'avoir toujours travaillé dans le plein respect des règles'.

'Nous ne savons rien de cette affaire, sinon ce que nous avons appris par la presse. Et nous n'avons jamais reçu aucune contestation ou avis du parquet', a-t-il assuré.

/ATS