Le dissident Oleg Orlov, figure de la défense des droits humains en Russie, a été condamné mardi à deux ans et demi de prison par un tribunal de Moscou pour des dénonciations répétées de l'offensive militaire russe en Ukraine.

'Le tribunal a décidé de déclarer Orlov coupable et de lui infliger une peine de deux ans et six mois dans (...) une colonie pénitentiaire', a énoncé le juge dans son verdict, selon une journaliste de l'AFP présente à l'audience.

/ATS