Le mandat de la rapporteuse spéciale de l'ONU sur la Russie prorogé

Moscou a subi un second affront en quelques jours à l'ONU. Après avoir échoué à récupérer un siège au Conseil des droits de l'homme lors d'une élection mardi à New York, elle a vu jeudi à Genève le mandat de la rapporteuse spéciale sur la Russie prolongé d'un an.

Dans une résolution approuvée par 18 pays, contre 7 oppositions et 22 abstentions, le Conseil des droits de l'homme demande aux autorités russes d'honorer les libertés fondamentales de leurs citoyens. Il les enjoint aussi de se conformer à leurs obligations internationales.

Dans son premier rapport récemment, la Bulgare Mariana Katzarova estimait que la situation des droits humains en Russie s'était 'significativement détériorée' depuis le début de la guerre en Ukraine. Devant le Conseil, elle avait ensuite dénoncé 'l'obstructionnisme' de Moscou. Et elle a dit à la presse que, dans l'histoire récente russe, notamment depuis la période stalinienne, la répression depuis deux ans est inédite dans ce pays.

/ATS