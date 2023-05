Le nombre de déplacés internes a doublé en une semaine

Le nombre de déplacés internes au Soudan depuis le début des violences mi-avril entre armée et paramilitaires a doublé en une semaine. Ils sont désormais plus de 700'000, a affirmé mardi l'ONU à Genève.

Ces déplacements ont été observés dans 'de nombreux Etats' du pays, a dit à la presse un porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Les données sont préliminaires et doivent encore être analysées, notamment sur où ces personnes souhaitent se rendre.

Il est difficile de trouver de l'argent, le carburant manque, les prix augmentent. Autant de facteurs qui limitent les possibilités de ces personnes.

L'OIM salue les ménages qui ont accueilli certains de ces déplacés. L'organisation a six sites qui rassemblent le matériel pour son assistance. Mais 'nous sommes incapables de le distribuer à ceux qui en ont besoin', en raison des effets de la guerre, a dit le porte-parole.

Outre les déplacements internes, plus de 150'000 personnes ont fui dans d'autres pays, selon le Haut-Commissaire pour les réfugiés (HCR). Parmi elles, plus de 100'000 sont de nouveaux réfugiés et le reste est constitué de réfugiés au Soudan qui sont rentrés dans leur pays.

Avant les récents affrontements, près de 4 millions de personnes étaient déjà déplacées internes dans le pays. Les violences ont fait des centaines de victimes et des milliers de blessés.

/ATS