Le pape accueilli avec ferveur à Kinshasa

Accueilli avec ferveur, le pape François est arrivé mardi à Kinshasa pour une visite de quatre jours en République démocratique du Congo, plus grand pays catholique d'Afrique en proie à des violences endémiques.

Dès le milieu de la matinée, des Kinois avaient commencé à se rassembler aux abords de l'aéroport international, où l'avion du souverain pontife a atterri à 14h35.

Au son de chants, tambours, fanfare et tams-tams, la foule a grossi au fil des heures, de plus en plus dense et impatiente. 'J'ai vu un ange', déclare une jeune fille, transportée de joie après avoir vu le pape dans sa 'papamobile'.

Sur les quelque 25 km menant au centre-ville, le convoi officiel a été salué par des dizaines de milliers de personnes massées le long des grandes avenues de la mégapole de quelque 15 millions d'habitants.

/ATS