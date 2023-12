Le pape dénonce « la situation humanitaire désespérée » à Gaza

Le pape a dénoncé lundi dans son traditionnel message de Noël 'la situation humanitaire désespérée' des Palestiniens dans la bande de Gaza. Il a encore appelé à la libération des otages encore retenus et à un cessez-le-feu.

'Je demande que cessent les opérations militaires, avec leur effroyable suite de victimes civiles innocentes, et que l'on remédie à la situation humanitaire désespérée en ouvrant à l'arrivée de l'aide humanitaire', a déclaré le pape François, 87 ans, dans son traditionnel discours 'Urbi et Orbi' ('à la ville de Rome et au monde').

Près de trois mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, la situation humanitaire dans la bande de Gaza, où 85% de la population a été déplacée, est catastrophique selon l'ONU.

Le coeur des chrétiens tournés vers Bethléem

L'aide humanitaire, dont l'entrée à Gaza est contrôlée par Israël, arrive au compte-gouttes depuis l'Egypte et le poste-frontière israélien de Kerem Shalom, très en deçà des immenses besoins du territoire palestinien dévasté.

Dans son homélie prononcée dimanche soir lors de la messe de Noël en la Basilique Saint-Pierre, il déplorait déjà 'le fracas des armes' dans la bande de Gaza qui a terni les célébrations à Bethléem - où, selon la tradition, est né Jésus-Christ -, en Cisjordanie occupée.

'Le regard et le coeur des chrétiens du monde entier sont tournés vers Bethléem, là où règnent aujourd'hui la douleur et le silence', a-t-il dit lundi.

Sur le long terme, le souverain pontife a appelé à 'résoudre la question palestinienne, à travers un dialogue sincère et persévérant entre les parties, soutenu par une forte volonté politique et par l'appui de la communauté internationale'.

/ATS