Le pape reçoit des Israéliens et des Palestiniens au Vatican

Le pape François a reçu séparément mercredi au Vatican des proches d'otages israéliens détenus par le Hamas à Gaza et des Palestiniens ayant de la famille à Gaza. Il a mis en garde contre 'une montagne de morts' dans cette guerre.

'Prions pour la paix en Terre Sainte. Prions pour que les controverses soient résolues par le dialogue et la négociation, et non par une montagne de morts de part et d'autre', a-t-il affirmé dans un appel vidéo pour la paix dans le monde et au Proche-Orient.

Ce message a été publié après qu'il eut reçu dans la matinée 'une délégation d'Israéliens qui ont des membres de leur famille otages à Gaza et une autre de Palestiniens', a-t-il expliqué à l'issue de son audience générale du mercredi au Saint-Siège.

Un accord a été conclu sous l'égide du Qatar pour la libération de 50 otages aux mains du Hamas en échange de prisonniers palestiniens et une trêve de quatre jours dans la bande de Gaza. 'Ils souffrent tellement, j'ai entendu combien ils souffrent tous. C'est ce que produisent les guerres', a-t-il poursuivi.

'Du terrorisme'

'Mais là, nous sommes allés au-delà des guerres, ce n'est pas la guerre, c'est du terrorisme', a ajouté le souverain pontife, sans préciser s'il faisait référence à l'attaque sanglante menée le 7 octobre par le mouvement islamiste Hamas sur le sol israélien, aux opérations militaires lancées en représailles par Israël à Gaza, ou aux deux.

Le Vatican avait fait savoir la semaine dernière que François souhaitait exprimer 'sa solidarité spirituelle avec les souffrances de chacun' à l'occasion de ces rencontres privées.

Le pape a récemment souligné que 'tout être humain, qu'il soit chrétien, juif, musulman, de n'importe quel peuple et religion, tout être humain est sacré, précieux aux yeux de Dieu et a le droit de vivre dans la paix'.

'Le monde écoute'

Rachel Goldberg, dont le fils de 23 ans, Hersh Goldberg-Polin, fait partie des personnes enlevées par le Hamas, a dit placer de l'espoir dans 'la grande influence' du pape dans le monde.

'Il est très respecté dans le monde musulman, dans le monde juif, peu importe la confession. Je pense que quand il parle, le monde écoute vraiment', a-t-elle dit au cours d'une conférence de presse avec d'autres familles mercredi matin à l'issue de l'entrevue avec le pape, qui a duré une vingtaine de minutes.

Les familles appellent à permettre l'accès de la Croix-Rouge aux otages et 'nous avons le sentiment que le Saint-Père a l'influence nécessaire dans le monde' pour que cela se produise, a souligné Mme Goldberg.

Mohamed Halalo, un responsable informatique originaire de Gaza vivant en Belgique, était l'un des dix Palestiniens chrétiens et musulmans reçus par le pape. 'Mon coeur est brisé, mes yeux sont remplis de larmes', a-t-il affirmé en début d'après-midi lors de la conférence de presse de la délégation palestinienne, racontant comment toute sa famille a été balayée lors d'une frappe ayant tué 30 personnes.

Le mot de 'génocide'

Les Palestiniens présents ont affirmé que le pape avait utilisé le mot 'génocide' durant leur rencontre pour décrire ce qui se passe à Gaza. 'Il ne me semble pas qu'il ait utilisé ce mot', a cependant indiqué à l'AFP le porte-parole du Vatican Matteo Bruni. 'Il a recouru aux paroles prononcées durant l'audience hebdomadaire et aux mots qui décrivent la situation terrible prévalant à Gaza', a-t-il ajouté, alors que le pape n'a jamais présenté jusqu'ici en public la situation à Gaza comme un génocide.

'Il nous a parlé de ce qu'il savait déjà sur Gaza, et c'est lui qui a décrit ce qui se passe comme un génocide', a cependant insisté une participante à la rencontre, Shirin Hilal, originaire de Bethléem. 'Il a dit que la terreur ne peut pas ou ne doit pas justifier la terreur'.

