Le parti de l'ex-président Xanana Gusmao remporte les législatives

Le parti de Xanana Gusmao, héros de l'indépendance du Timor oriental, a remporté les élections législatives de dimanche dans ce pays d'Asie du Sud-Est. Il n'a toutefois pas obtenu la majorité absolue, selon les résultats officiels publiés mardi.

Le Congrès national pour la reconstruction du Timor-Leste (CNRT), actuellement dans l'opposition, a obtenu 41,6% des voix, contre 25,7% pour le parti menant la coalition sortante, le Front révolutionnaire pour un Timor oriental indépendant (Fretilin), selon les chiffres de la commission électorale publiés après la fin du décompte.

Le résultat de l'élection de dimanche ouvre la voie au retour au pouvoir de Xanana Gusmao, 76 ans, le premier président de la jeune démocratie, s'il peut former une coalition. Si aucun parti ne remporte la majorité absolue, la constitution donne au parti qui a le plus de voix l'opportunité de former une coalition.

A deux sièges de la majorité

'Je suis heureux parce que le CNRT a remporté l'élection de 2023 et j'apprécie beaucoup l'attitude de nos concitoyens, spécialement celle des jeunes, qui ont préservé la paix et la stabilité', a déclaré le chef de parti aux journalistes.

Les électeurs devaient renouveler les mandats de 65 députés du Parlement national, espérant mettre fin au blocage politique de plusieurs années dans le plus jeune pays d'Asie. Le CNRT a obtenu 31 sièges et devra s'allier à un ou plusieurs autres partis pour gouverner.

Ce parti a remporté les élections présidentielles l'an dernier, portant à la présidence José Ramos-Horta, un allié de Xanana Gusmao. Mais le Fretilin était à la tête de la coalition gouvernementale sortante, grâce à sa majorité relative au parlement.

Sortir de la pauvreté

Le Fretilin a combattu l'occupation du Timor oriental par l'Indonésie et Xanana Gusmao était à la tête de sa branche armée. Il a passé les dernières années de l'occupation indonésienne en prison, et a été élu premier président du Timor oriental à l'indépendance du pays en 2002. En 2007, il a quitté le Fretilin pour fonder le CNRT. Puis est devenu Premier ministre la même année, jusqu'en 2015.

Plus de vingt ans après l'indépendance, le Timor oriental tente de sortir de la pauvreté, après avoir été durement affecté par la pandémie de coronavirus et un cyclone en 2021 qui a dévasté une partie de son territoire et fait au moins 40 morts.

Le budget de l'ancienne colonie portugaise est fortement dépendant des revenus pétroliers,. Certains projets, notamment en lien avec l'extraction à grande échelle de gaz, devraient améliorer la situation financière du pays.

Les félicitations américaines

Le département d'Etat américain a félicité le Timor oriental pour avoir organisé 'une élection libre, équitable et transparente', selon un communiqué.

Cependant, des critiques ont été formulées dans le pays, face à la lenteur du comptage des voix et aux délais de publication en ligne des résultats, soit plus de 35 heures après la fermeture des bureaux de vote. Bien plus que lors des précédents scrutins.

Xanana Gusmao a aussi souligné que le comptage des voix par son propre parti était supérieur à celui de l'administration électorale, et qu'il demanderait des clarifications.

