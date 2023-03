Le premier ministre japonais Fumio Kishida en route pour l'Ukraine

Le premier ministre du Japon Fumio Kishida était en route mardi pour l'Ukraine pour une visite surprise. Il doit rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev, a annoncé le ministère nippon des affaires étrangères.

M. Kishida va 'transmettre au président Zelensky son respect pour le courage et la persévérance du peuple ukrainien qui défend son foyer sous sa direction, ainsi que la solidarité et le soutien infaillible à l'Ukraine du Japon et du G7', dont le pays d'Asie est l'hôte cette année, a expliqué le ministère dans un communiqué.

A Moscou, les présidents russe Vladimir Poutine et chinois Xi Jinping doivent se retrouver mardi pour des discussions officielles, au deuxième jour de la visite du dirigeant chinois en Russie. La guerre en Ukraine et le rapprochement entre Moscou et Pékin seront au menu des discussions.

La visite d'Etat de trois jours de M. Xi est une occasion pour Vladimir Poutine de s'afficher avec un allié de poids, alors qu'il est visé par un mandat d'arrêt de la CPI.

/ATS