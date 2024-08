Le président américain Biden souligne l'urgence d'une trêve à Gaza

Le président américain Joe Biden a 'souligné l'urgence de finaliser un accord sur un cessez-le-feu et une libération des otages' dans la bande de Gaza pendant un échange mercredi avec le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, a fait savoir la Maison-Blanche.

La conversation a aussi porté sur les 'discussions à venir au Caire pour écarter les obstacles qui restent' avant d'arriver à un compromis entre Israël et le Hamas, selon un communiqué.

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a achevé un peu plus tôt une nouvelle tournée au Proche-Orient, sans percée annoncée pour un accord de trêve à Gaza. Après s'être rendu en Israël, en Egypte et au Qatar, il avait affirmé qu'Israël avait accepté ce plan dont les détails n'ont pas été rendus publics et demandé au Hamas de faire de même.

Le mouvement islamiste a accusé les Etats-Unis d'avoir intégré au plan de 'nouvelles conditions' d'Israël, incluant le maintien des troupes israéliennes à la frontière entre Gaza et l'Egypte.

Nouvelles discussions

Des médias israéliens ont aussi affirmé que M. Netanyahou voulait conserver le contrôle de cette frontière, mais M. Blinken a souligné l'opposition de son pays à une 'occupation à long terme de Gaza par Israël'.

Le Hamas exige l'application d'un plan annoncé le 31 mai par Joe Biden, qu'il avait accepté au début juillet. Il prévoit d'abord une trêve de six semaines accompagnée d'un retrait israélien des zones densément peuplées de Gaza et de la libération d'otages enlevés le 7 octobre, puis, dans une deuxième phase, un retrait total israélien du territoire assiégé.

De nouvelles discussions sont, en principe, attendues en Egypte cette semaine entre Israël et les médiateurs américain, qatari et égyptien.

En parallèle aux discussions, Israël a poursuivi ses frappes mercredi à Gaza et au Liban, tuant dans la région de Saïda un chef militaire du Fatah palestinien pour la première fois depuis le début de la guerre à Gaza. Le Fatah du président Mahmoud Abbas a accusé Israël de vouloir, avec 'l'assassinat' de Khalil Al-Maqdah, 'embraser la région'.

Le Hamas, allié de l'Iran, et le Fatah sont des rivaux depuis des décennies: les islamistes ont pris le pouvoir à Gaza en 2007 et le Fatah est basé en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.

/ATS