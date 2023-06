Le président ukrainien salue une offensive qui « progresse »

L'offensive de l'armée ukrainienne est 'difficile', mais 'progresse', a affirmé lundi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Son administration a assuré dans la journée avoir repris au moins sept villages aux forces russes.

'Les pertes ennemies sont exactement au niveau dont nous avons besoin', a ajouté le président ukrainien dans son adresse quotidienne.

'La météorologie n'est pas favorable - la pluie rend notre tâche plus difficile -, mais la force de nos soldats donne de bons résultats', a-t-il souligné, en saluant le retour du drapeau ukrainien dans des 'territoires nouvellement libérés'.

Plus tôt, le gouvernement ukrainien avait affirmé avoir repris depuis ce week-end sept villages dans le sud et l'est du pays. 'La superficie du territoire repassé sous notre contrôle s'élève à 90 kilomètres carrés', a assuré la vice-ministre de la défense.

Lundi après-midi, l'armée ukrainienne a aussi dit avoir progressé dans la région de Bakhmout.

Moscou a indiqué avoir repoussé les attaques près de Donetsk.

