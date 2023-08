Le projet de nouvelle constitution approuvé à 95% en Centrafrique

Un projet de nouvelle constitution qui devrait permettre au président de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, de briguer un nouveau mandat en 2025, a été approuvé par référendum à une écrasante majorité, a annoncé l'Autorité nationale des élections (ANE) lundi.

Lors du scrutin du 30 juillet, les électeurs ont voté à 95,27% en faveur du 'oui', contre 4,73% pour le 'non', et le taux de participation s'est établi à 61,10 %, a déclaré le président de l'ANE, Mathias Morouba. Le vote, dont l'issue faisait peu de doute, avait été boycotté par les principaux partis d'opposition et organisations de la société civile, ainsi que par les groupes armés rebelles.

/ATS