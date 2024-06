Le roi Charles III lance avec émotion les commémorations du D-Day

Le roi Charles, actuellement traité pour un cancer, a présidé mercredi les commémorations du Débarquement allié en Normandie. Il était entouré de représentants politiques, anciens combattants et membres de la famille royale à Portsmouth, dans le sud de l'Angleterre.

Le monarque de 75 ans, qui a repris fin avril ses engagements publics tout en continuant son traitement contre la maladie, a prononcé un discours émouvant sur scène aux côtés de son épouse Camilla.

'Alors que nous rendons grâce à ceux qui ont tant donné pour remporter la victoire dont nous jouissons aujourd'hui, engageons-nous une nouvelle fois à toujours nous souvenir, chérir et honorer ceux qui ont servi', a déclaré le roi devant une foule agitant des milliers de petits drapeaux britanniques.

'Huit décennies plus tard, il est presque impossible d'imaginer les émotions ressenties ce jour-là, la fierté de faire partie d'une si grande mission, l'angoisse de ne pas être à la hauteur et la peur que ce jour soit le dernier', a-t-il poursuivi.

'Se battre pour la démocratie'

Organisé dans le plus grand secret par les Américains, les Britanniques et les hommes du général de Gaulle, le Débarquement du 6 juin en Normandie a ouvert la voie à la libération de la France et à la défaite de l'Allemagne nazie, conduisant la Seconde Guerre mondiale vers sa fin.

Le vétéran Roy Hayward, qui avait 19 ans lors de l'opération Overlord, a dit dans un discours poignant sur scène s'être toujours 'considéré comme l'un des chanceux qui ont survécu'.

Ce soldat, amputé des jambes pendant la guerre, a voulu 'honorer la mémoire et l'héritage' des hommes et femmes qui 'ont mis leur vie entre parenthèses pour aller se battre pour la démocratie et pour ce pays'.

Jeudi en France

Le roi Charles III, qui est commandant en chef des forces armées du Royaume-Uni et a servi dans la marine et l'armée de l'air, sera rendra aussi en France pour assister jeudi à une cérémonie au mémorial britannique de Ver-sur-Mer, en Normandie.

Ce sera la première visite à l'étranger du souverain depuis l'annonce de son cancer - sur lequel le palais de Buckingham n'a pas donné plus de détails.

Le Premier ministre Rishi Sunak, le prince héritier William et des vétérans britanniques participeront eux à la commémoration internationale du D-Day à Omaha Beach, sous la houlette du président français Emmanuel Macron, où sont attendus de nombreux chefs d'Etat dont Joe Biden et Volodymyr Zelensky.

Le monarque, qui a repris ses engagements à un rythme assez soutenu, recevra aussi fin juin l'empereur du Japon Naruhito et son épouse l'impératrice Masako à Londres pour une visite d'Etat.

/ATS