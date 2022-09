Le typhon Noru atteint le littoral du Vietnam

Le typhon Noru a touché terre le long de la côte centrale du Vietnam mercredi matin, a annoncé l'institut météorologique national. Il entraîne vents puissants et fortes pluies alors que des centaines de milliers de personnes se sont réfugiées dans des abris.

'La position du centre du typhon à 04h00 du matin (23h00 mardi en Suisse) le 28 septembre est entre Danang et Quang Nam', a déclaré le Centre national de prévision hydrométéorologique du pays, ajoutant que la vitesse des vents était comprise entre 103 et 117 km/h.

A Danang, la troisième plus grande ville du Vietnam, des immeubles étaient éprouvés par les vents violents, qui ont renversé des arbres et arraché des toitures, selon des journalistes de l'AFP sur place. Plus de 200'000 personnes se sont réfugiées dans des abris au Vietnam, les météorologues ayant identifié Noru comme l'une des plus importantes tempêtes à venir frapper le pays d'Asie du Sud-Est.

Près de la moitié des aéroports du Vietnam ont été fermés, tout comme des écoles et bureaux dans plusieurs provinces du centre du pays, dont Danang. Noru, alors super typhon, a frappé les Philippines cette semaine, avec un bilan de six morts, dont cinq secouristes.

/ATS