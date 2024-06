Les Alliés sans la Russie mais avec Zelensky attendus à Omaha Beach

Huit décennies plus tard, sur la même plage d'Omaha la 'sanglante': les Alliés se retrouvent jeudi sans la Russie en Normandie mais aux côtés de l'Ukrainien Volodymyr Zelensky, pour célébrer la victoire sur le nazisme alors que la guerre sévit de nouveau en Europe.

Les présidents américain Joe Biden, français Emmanuel Macron, le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le chancelier allemand Olaf Scholz sont attendus, parmi une vingtaine de chefs d'Etat et de gouvernement.

Ils fouleront la plage la plus emblématique du Débarquement, près de Bayeux (Calvados), où les premiers soldats américains débarquèrent, à l'aube du 6 juin 1944, et où les Alliés perdirent le plus d'hommes face au déluge de feu allemand.

Dans les villages alentour, plusieurs maisons ont pavoisé leur jardin de drapeaux américain, britannique, canadien et français.

En amont de la cérémonie, qui débutera à 15h30, des barges accosteront à Omaha Beach pour une reconstitution d'époque. Suivront une évocation historique du Débarquement, en plusieurs tableaux, ainsi qu'un survol de Douglas C-47, surnommés 'Dakota'.

Dans la matinée, des cérémonies nationales seront présidées par le roi Charles III, le président Biden et Justin Trudeau, en présence des derniers vétérans.

Arrivé mercredi à Paris, le président américain, né avant la fin de la Seconde guerre mondiale, doit rencontrer des vétérans ayant participé au débarquement au cimetière américain de Coleville-sur-Mer. Il y prononcera un discours avant de déposer une gerbe en compagnie de son épouse Jill Biden.

