Les Etats-Unis imposent des tests aux voyageurs venant de Chine

Après, l'Italie, les Etats-Unis ont décidé mercredi d'imposer des tests obligatoires à tous les voyageurs venant de Chine, confrontée à une flambée de Covid-19. D'autres pays dont la France sont prêts à prendre des mesures. A Genève, Mauro Poggia en réclame.

Les Etats-Unis vont exiger un test Covid-19 négatif à partir du 5 janvier pour tous les voyageurs venant en avion de Chine, en raison de l'explosion du nombre de cas dans ce pays et du manque d'informations communiquées par Pékin, a annoncé mercredi un responsable américain.

A partir du 5 janvier, 'tous les voyageurs par avion âgés de 2 ans et plus venant de Chine devront faire un test pas plus de deux jours avant leur départ', et ce indépendamment de leur nationalité ou leur statut vaccinal, a déclaré ce responsable sanitaire.

En Italie, le ministre Orazio Schillaci a justifié l'obligation du test pour les voyageurs venant de Chine pour garantir la surveillance et l'individualisation d'éventuels variants du virus afin de protéger la population italienne', a justifié

La fin brutale ce mois-ci de la politique du 'zéro Covid' en Chine a suscité l'inquiétude de plusieurs pays, qui envisagent aussi des restrictions d'entrée pour les voyageurs chinois, alors que la Chine fait face à la plus importante vague de contaminations au monde, amplifiée par l'apparition de nouveaux variants.

Canton de Genève inquiet

Le conseiller d'Etat genevois Mauro Poggia aimerait lui aussi que les voyageurs arrivant en Suisse en provenance de Chine soient testés. Il entend faire parvenir à la Confédération une demande en ce sens. M. Poggia a notamment exprimé son inquiétude concernant la possible propagation de nouveaux variants du SARS-CoV-2.

La Commission européenne a convoqué une réunion jeudi pour 'discuter [...] des mesures possibles pour une approche coordonnée' des Etats de l'UE face à l'explosion des cas de Covid-19 en Chine.

La France se dit 'prête à étudier toutes les mesures utiles qui pourraient être mises en oeuvre', 'en lien avec les partenaires européens et dans le cadre juridique qui existe aujourd'hui'. Le gouvernement assure 'suivre très attentivement l'évolution de la situation en Chine'.

Très prisée des touristes chinois avant la pandémie (entre 100'000 et 150'000 visiteurs par an), la ville de Bruges, par son maire, a réclamé également des mesures de contrôle pour les voyageurs venant de Chine.

Je pense que nous devons travailler soit avec un certificat de vaccination, soit avec des tests' pour contrôler les passagers venant de Chine, a déclaré Dirk De fauw à l'agence Belga. Il a réclamé une solution 'au niveau européen', notant que des mesures de restriction existent 'souvent' pour les voyageurs européens se rendant dans des pays hors de l'UE.

Selon le maire de la ville flamande, les Chinois affluent en voyages de groupes en Europe surtout en avril-mai. 'Nous avons donc le temps de nous préparer', a-t-il dit.

'Le variant BF.7 Omicron qui prévaut en Chine est déjà présent en Europe et n'y a pas augmenté de manière significative', a précisé une porte-parole de la Commission européenne.

Tests obligatoires au Japon

Le Japon va d'ailleurs rétablir à partir de vendredi les tests PCR obligatoires pour les voyageurs provenant de Chine continentale.

L'île de Taïwan, que la Chine revendique comme faisant partie de son territoire, a également annoncé qu'elle procéderait à des contrôles du virus sur les voyageurs en provenance du continent.

/ATS