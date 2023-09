Les dirigeants chinois, américain et russe mis en garde à Djakarta

La vice-présidente US Kamala Harris, le 1er ministre chinois Li Qiang et le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov se sont réunis jeudi au sommet de l'Asie de l'Est. Le dirigeant indonésien Joko Widodo a mis en garde contre une 'nouvelle Guerre froide'.

Kamala Harris a dénoncé au sommet de Djakarta 'l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie', les défis sécuritaires en mer de Chine méridionale et la menace des missiles nord-coréens, a indiqué Daniel Kritenbrink, le sous-secrétaire d'État américain pour l'Asie de l'Est à des journalistes.

Mais le communiqué conjoint du sommet, vu par l'AFP, a omis toute mention de la mer de Chine méridionale, revendiquée en grande partie par la Chine, au grand dam de ses voisins, ou de la guerre en Ukraine.

Un paragraphe faisant référence à cette zone maritime disputée a été supprimé, a indiqué un diplomate à l'AFP. 'La Chine a refusé, or ce texte est négocié. C'est aussi pour cela qu'il n'y a pas de paragraphe sur l'Ukraine, parce que la Russie s'y est opposée', a-t-il indiqué sous couvert de l'anonymat.

Le ministre russe des Affaires étrangères a dénoncé jeudi le risque d'une militarisation de l'Asie orientale, accusant l'Otan d'avoir la volonté de pénétrer dans la région. Il a aussi mis en garde contre l'alliance militaire Aukus entre l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères russe.

La réunion dans la capitale indonésienne Djakarta rassemblait les dirigeants de 18 pays, dont ceux de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean), que préside l'Indonésie, et des principales puissances impliquées dans la région.

