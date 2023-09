Les émissions des énergies non renouvelables sur 6 mois augmentent

L'ONU estime que la plupart des décès des inondations en Libye auraient pu être évités. Le conflit affecte les services météorologiques et l''inaction' des autorités en charge de la gestion des désastres est en cause, a dit jeudi un responsable à Genève.

'Nous aurions pu éviter la plupart des victimes humaines', a affirmé à la presse le secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) Petteri Taalas. Au moins 2300 personnes sont décédées en raison de la tempête qui s'est abattue sur ce pays.

En revanche, même avec un système d'alerte adapté, il est plus difficile de pouvoir empêcher les dégâts économiques, admet M. Taalas. Selon lui, en raison du conflit, les services météorologiques sont dysfonctionnels. 'Il n'y a pas eu d'évacuation', ajoute-t-il, mettant en cause l'inaction des autorités d'un pays divisé par plus de dix ans de conflit.

D'autres pays comme le Soudan pourraient être en difficulté en cas de situation météorologique extrême, a encore insisté le secrétaire général.

/ATS