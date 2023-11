Les nouveaux cas de tuberculose ont augmenté l'année dernière

Le nombre de nouveaux cas de tuberculose a augmenté l'année dernière, pour la seconde fois consécutive après une vingtaine d'années d'avancées. Symbole de la relance d'efforts après la pandémie, jamais autant de personnes, près de 7,6 millions, ont été diagnostiquées.

Selon les estimations du rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) publié mardi à Genève sur plus de 190 pays et territoires, 10,6 millions de personnes sont tombées malades de la tuberculose l'année dernière. Elles étaient 10,3 millions en 2021.

Près de la moitié des nouveaux cas observés l'année dernière ont été identifiés dans une partie de l'Asie et près d'un quart en Afrique. En revanche, après deux ans d'augmentation, le nombre de décès a diminué. Ils ont atteint 1,3 million, soit 100'000 de moins que l'année précédente.

'Nous avons une volonté politique' et 'les instruments' pour mettre un terme à cette pathologie, affirme le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus. La tuberculose résistante aux médicaments reste elle 'une crise de santé publique', ajoute l'OMS. Seules deux personnes sur cinq ont accès à des soins adaptés.

Financement insuffisant

L'OMS relaie toutefois des avancées pour de nouveaux tests, médicaments et vaccins. Mais celles-ci sont limitées en raison du manque d'investissements.

La tuberculose reste la deuxième infection la plus meurtrière. Malgré une relance l'année dernière, les améliorations restent insuffisantes pour atteindre les objectifs mondiaux établis en 2018. Le recul net de décès liés à la tuberculose atteint environ 20%, loin des trois quarts requis d'ici 2025. La diminution de la prévalence est inférieure à 9%, contrairement aux objectifs de 50% d'ici 2025.

Environ la moitié des patients et leurs ménages doivent utiliser plus de 20% de leurs revenus pour les soins, alors que l'OMS souhaite éliminer tout coût qui leur serait attribué. Autre problème, environ 85% des 40 millions de personnes qui auraient dû recevoir des soins les ont obtenus et un peu plus de la moitié des 30 millions ciblées pour des soins préventifs y ont eu accès. Et la moitié du financement demandé a été reçu.

'Nous avons des engagements importants', dit la directrice du programme mondial contre la tuberculose à l'OMS, Tereza Kasaeva. Selon les nouveaux objectifs établis cette année pour quatre ans lors d'une réunion de haut niveau à l'ONU, il faudrait atteindre 90% des personnes qui ont besoin de prévention. Au moins un nouveau vaccin sûr et efficace doit être validé et le financement doit être garanti.

