Les otages sont passés en Egypte (TV égyptienne)

Un deuxième groupe d'otages libérés par le mouvement islamiste palestinien Hamas, qui les retenait dans la bande de Gaza, est arrivé en Israël samedi soir. Selon les autorités égyptiennes et israéliennes, 13 otages israéliens et quatre Thaïlandais ont été relâchés.

Leur libération, retardée une partie de la journée, a fini par être débloquée dans le cadre de l'accord de trêve entre Israël et le Hamas. Ils devaient être échangés contre 39 prisonniers palestiniens, au second jour d'une trêve entre Israël et le Hamas.

L'accord, conclu par le Qatar avec l'appui des Etats-Unis et de l'Egypte, prévoit quatre jours de trêve (depuis vendredi) qui doivent permettre la libération d'un total de 50 otages, sur les plus de 200 retenus à Gaza, et de 150 prisonniers palestiniens.

Cette pause dans les combats, renouvelable et qui semblait respectée samedi, inclut aussi l'entrée d'aide humanitaire et de carburant à Gaza.

