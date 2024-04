Liban: six combattants tués dans des raids israéliens

Le Hezbollah libanais et son allié, le mouvement Amal, ont annoncé la mort de six de leurs membres vendredi dans des bombardements israéliens dans le sud du Liban, près de la frontière avec Israël. L'armée israélienne dit avoir bombardé un complexe militaire du Amal.

Depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, des échanges de tirs opposent quotidiennement à la frontière israélo-libanaise l'armée israélienne au Hezbollah qui affirme soutenir le mouvement islamiste palestinien dans sa guerre contre Israël à Gaza.

Dans un discours télévisé vendredi, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a affirmé que son mouvement n'avait pas encore utilisé ses 'principales' armes. Il a répété que le Hezbollah arrêterait ses attaques lorsque la guerre 's'arrêtera à Gaza'.

Depuis six mois, au moins 356 personnes ont été tuées au Liban, dont 235 combattants du Hezbollah et 15 d'Amal, mais aussi au moins 68 civils, dans les échanges de tirs depuis près de six mois, selon l'AFP. Dans le nord d'Israël, dix soldats et huit civils ont été tués, d'après l'armée.

/ATS