Londres renforce sa stratégie face aux « Etats autoritaires »

Le Royaume-Uni a annoncé lundi son intention d'intensifier ses dépenses militaires et de sécurité pour faire face à la menace posée par 'la convergence croissante des Etats autoritaires'. Il vise en particulier la Chine et la Russie.

Dans une actualisation de sa stratégie de défense et de diplomatie dévoilée lundi, le gouvernement britannique continue de considérer la Russie de Vladimir Poutine comme 'la menace la plus pressante pour la sécurité du Royaume-Uni', avec les conséquences de l'invasion de l'Ukraine.

Mais dans ce document de plus de 60 pages intitulé 'Répondre à un monde plus concurrentiel et instable', Londres considère la Chine comme 'un défi systémique avec des implications dans presque tous les domaines de la politique gouvernementale'.

Cinq milliards de livres

Technologies, recherche, défense, culture: Pékin est perçu comme voulant 'de manière de plus en plus explicite (...) construire un ordre international sino-centré plus favorable à son système autoritaire'.

Cette revue stratégique détaille comment le pays entend dépenser 5 milliards de livres (5,54 milliards de francs) en deux ans en matière de défense, ciblant en particulier sa résilience nucléaire et la reconstitution de son stock de munitions.

Londres va notamment créer un 'fonds intégré de sécurité' doté d'un milliard de livres ou encore une Autorité de protection de la sécurité nationale pour améliorer la résilience de ses infrastructures essentielles. Et le gouvernement veut porter à 2,5% du PIB son budget de défense, contre 2,2% actuellement.

Comportements agressifs

'Nous ne pouvons pas être aveugles aux comportements économique et militaire de plus en plus agressifs du Parti communiste chinois', a défendu le chef de la diplomatie James Cleverly en présentant cette stratégie à la chambre des Communes. Il a vanté à l'inverse la coopération de Londres avec ses alliés européens et américains, notamment au sein de l'Otan.

Le Royaume-Uni avait redéfini sa politique de sécurité et de défense il y a deux ans, dans une réflexion à l'ampleur inédite depuis la Guerre froide, et pour la première fois depuis le Brexit. Cette actualisation confirme les priorités relevées alors, mais consolide l'accent stratégique mis sur l'Asie pour contrer Pékin.

'La Chine pose un défi historique pour l'ordre international que nous défendons, à la fois en termes de sécurité et de valeurs, et donc notre approche doit évoluer', a souligné le Premier ministre Rishi Sunak, dans son introduction au rapport.

M. Sunak était lundi aux Etats-Unis, où il devait rencontrer les dirigeants américain Joe Biden et australien Anthony Albanese dans le cadre du partenariat militaire Aukus entre les trois pays, une alliance vue d'un mauvais oeil par Pékin.

/ATS