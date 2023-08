Loup grison abattu en Hongrie: un enfant de neuf ans soupçonné

C'est vraisemblablement un enfant de neuf ans qui a tué le loup M237 dans le nord-est de la Hongrie au printemps dernier, a annoncé jeudi soir la télévision d'Etat hongroise MTV. L'animal avait migré depuis la Suisse, parcourant au total 1900 km.

La police a arrêté mercredi à Nyiregyhaza le père de l'enfant et un autre homme qui se trouvait en compagnie de l'enfant lorsqu'il a tué le loup. D'après MTV, ils sont accusés de crime contre la protection de la nature et de mise en danger de mineur. Selon la loi hongroise, l'enfant n'est pas légalement responsable.

L'affaire avait provoqué une vive émotion en avril dernier. Le loup, un mâle âgé de deux ans, était issu de la meute de Stagias (GR). Parti de Basse-Engadine, il est passé en Italie, puis en Autriche, avant d'atteindre la Hongrie en moins d'un an.

GPS disparu

Les garde-chasse grisons l'avaient équipé d'un émetteur GPS. Celui-ci était programmé pour une durée de vie de deux ans, mais son signal a disparu alors que l'animal se trouvait dans le nord-est de la Hongrie.

Les autorités ont retrouvé l'émetteur jeté dans une rivière près du village de Hidasnemeti, à la frontière slovaque. La police avait alors supposé que le loup avait été victime d'un abattage illégal, les loups étant également protégés en Hongrie.

Le père de l'enfant avait déjà été soupçonné à l'époque, mais les preuves disponibles n'avaient pas suffi à justifier son arrestation. Le parquet n'a pas précisé les preuves ayant permis l'arrestation du père et de son compagnon de chasse, à qui il avait confié son fils avec sa propre arme de chasse.

Plus longue migration connue

Selon la fondation KORA pour l'écologie des carnivores et la gestion de la faune sauvage, la migration de M237 est la plus longue connue à ce jour en Europe pour un loup. Celle-ci démontre la capacité d'adaptation de cette espèce. De la haute montagne aux zones habitées en passant par les plaines agricoles, M237 a gravi des sommets dont un culminant à 3500 m et traversé rivières, routes et autoroutes.

/ATS