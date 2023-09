Marine Le Pen « candidate naturelle de (son) camp » pour 2027

Marine Le Pen a clairement affiché lundi ses ambitions pour l'élection présidentielle française de 2027. 'Je suis la candidate naturelle de mon camp à la présidentielle' de 2027, a-t-elle déclaré au Journal télévisé de TF1.

Interrogée sur l'échéance de 2027 et son intention ou non de 'passer son tour' pour laisser place au nouveau président du RN, Jordan Bardella, la fille de Jean-Marie Le Pen a répondu: 'A priori non, pour l'instant, tant que je n'en ai pas décidé autrement'. Marine Le Pen a essuyé trois échecs successifs à la présidentielle.

/ATS