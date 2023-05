Miley Cyrus atteint le milliard d'écoutes sur Spotify

La chanteuse américaine Miley Cyrus a battu un nouveau record sur Spotify grâce au succès de son morceau Flowers. La musique a atteint le milliard d'écoutes sur la plateforme de streaming jeudi soir, seulement 112 jours après sa sortie.

Le morceau bat ainsi le record de vitesse du milliard d'écoutes, communique vendredi Spotify.

Sorti le 12 janvier, Flowers bat le record précédemment détenu par Harry Styles et son morceau 'As it was', écouté un milliard de fois en 118 jours.

Pour célébrer la marque symbolique, la chanteuse a publié le message 'Some Flowers never fade' (Certaines fleurs ne fanent jamais, NDLR) accompagné d'une photo d'elle avec les mots 'Billions Club' (Club des milliards, NDLR) sur les réseaux sociaux.

/ATS