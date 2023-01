Modi rend hommage au Mahatma Gandhi, pour l'anniversaire de sa mort

Le Premier ministre indien Narendra Modi a rendu hommage lundi au Mahatma Gandhi, le héros de l'indépendance du pays, abattu à bout portant par un fanatique hindou il y a 75 ans.

'Je m'incline devant Bapu à l'occasion de son 'punya tithi', l'anniversaire de sa mort, et je me souviens de ses profondes pensées', a déclaré M. Modi sur Twitter avant de prendre part à une cérémonie à New Delhi.

'Je rends également hommage à tous ceux qui ont été martyrisés au service de notre nation. Leurs sacrifices ne seront jamais oubliés et ne cesseront de renforcer notre détermination à oeuvrer pour une Inde développée', a-t-il ajouté.

La date anniversaire de l'assassinat de Gandhi, surnommé Bapu (père) par les Indiens, est également jour du martyr dans le pays.assassiné

Assassiné par un fanatique hindou

C'est au cours d'une prière multiconfessionnelle, en janvier 1948, que le Mahatma Gandhi a été assassiné par Nathuram Godse, un fanatique hindou qui ne supportait pas son attitude d'apaisement à l'égard des musulmans du pays.

M. Modi se rend régulièrement dans la retraite spirituelle de Gandhi pour lui rendre hommage en compagnie de dignitaires étrangers, à l'instar de l'ancien président américain Donald Trump en 2020.

Si le Premier ministre s'est toujours abstenu de soutenir les militants nationalistes qui tentent de réhabiliter la mémoire de Godse, exécuté en 1949, il ne l'a jamais explicitement condamné.

Mais le gouvernement de M. Modi a soutenu le travail de Vinayak Damodar Savarkar un idéologue hindou et mentor de Godse.

L'arrière-petit-fils de Gandhi, Tushar Gandhi, âgé de 63 ans, s'inquiète de voir les idées de Godse trouver de plus en plus d'écho en Inde depuis que M. Modi est au pouvoir.

'Toute cette philosophie s'est maintenant emparée de l'Inde et des coeurs indiens, l'idéologie de la haine, l'idéologie de la polarisation, l'idéologie des divisions', a-t-il déclaré à l'AFP la semaine dernière à son domicile, à Bombay.

'Il est vrai qu'au fond de son coeur, il (Modi) sait aussi que ce qu'il fait allume un feu qui consumera un jour l'Inde elle-même', a poursuivi M. Gandhi.

