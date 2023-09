Nagorny Karabakh: Moscou appelle à cesser « l'effusion de sang »

La Russie a appelé mercredi à 'cesser immédiatement l'effusion de sang, à mettre un terme aux hostilités et à arrêter les pertes civiles' dans le Nagorny Karabakh. L'Azerbaïdjan a attaqué mardi cette région sécessionniste peuplée en majorité d'Arméniens.

Bakou a posé comme prérequis au début de négociations la capitulation des 'forces armées arméniennes illégales'. Les combats ont fait au moins 27 morts, dont deux civils et plus de 200 blessés dans cette région où environ 7000 habitants et 16 localités ont été évacués, selon les séparatistes.

De son côté, l'Azerbaïdjan a signalé que deux civils avaient péri dans les zones sous son contrôle. Bakou a revendiqué mardi soir la conquête de 60 positions arméniennes.

Erevan a dénoncé une 'agression de grande ampleur' à des fins de 'nettoyage ethnique', assurant ne pas avoir de troupes au Nagorny Karabakh et laissant entendre que les séparatistes étaient seuls face aux soldats azerbaïdjanais.

/ATS