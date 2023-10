Narges Mohammadi a fêté son Nobel de la paix dans sa cellule

La lauréate 2023 du Nobel de la paix, Narges Mohammadi, a fêté son prix dans sa cellule de Téhéran. A l'annonce du résultat, elle 'éclaté de joie' et 'célébré' cette victoire en compagnie de ses codétenues 'dans leur cellule', selon sa famille

La jeune femme 'a appris être récipiendaire du Nobel de la paix hier en fin d'après-midi par les messages relayés depuis le quartier des hommes, qui ont plus facilement accès aux téléphones le vendredi', a indiqué la famille dans une déclaration transmise à l'AFP. 'Narges et ses codétenues ont alors éclaté de joie et ont célébré cette victoire dans leur cellule.'

/ATS