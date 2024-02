Navalny: Minute de silence des ministres du G7 à Munich

Les ministres des Affaires étrangères du G7 réunis à Munich ont observé samedi une minute de silence en hommage à l'opposant numéro un du Kremlin, Alexeï Navalny, décédé vendredi dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique.

Le ministre italien, Antonio Tajani, dont le pays préside le G7 cette année, 'a ouvert la rencontre des ministres du G7 à Munich en demandant à ses collègues d'observer une minute de silence pour rendre hommage à Alexeï Navalny', a déclaré le ministère dans un communiqué.

'Pour ses idées et son combat pour la liberté et contre la corruption en Russie, Navalny a été en fait mené à la mort', a déclaré M. Tajani, cité par le ministère. 'La Russie doit fait la lumière sur son décès, et cesser la répression inacceptable de la dissidence politique', a-t-il ajouté.

La mort du dissident intervient à un mois de la présidentielle qui doit voir le maître du Kremlin reconduit. L'opposition a été décimée par la répression, en particulier depuis le début de l'assaut russe contre l'Ukraine il y a 2 ans.

/ATS