Nouveau naufrage meurtrier dans la Manche: six morts, des disparus

Nouveau drame dans la Manche: six exilés, dont un Afghan, ont péri samedi après le naufrage dans la nuit d'une embarcation de migrants tentant de gagner l'Angleterre. 'Cinq à dix' passagers étaient toujours recherchés à la mi-journée, selon les autorités.

En milieu de matinée, 'six personnes ont été récupérées dans un état grave et l'une d'entre elles, évacuée par hélicoptère vers l'hôpital de Calais a été déclarée décédée', a d'abord annoncé la préfecture maritime de la Manche et la Mer du Nord (Premar) dans un communiqué.

Les cinq autre victimes, prises en charge par un canot de sauvetage de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) ont finalement été déclarées décédées à l'arrivée au port de Calais du navire, a précisé une porte-parole de la Premar. La première victime recensée est un homme d'origine afghane âgé de 25 à 30 ans, a indiqué le parquet de Boulogne-sur-Mer, qui a ouvert une enquête.

Plus de 50 migrants sauvés

De 'cinq à dix' autres passagers sont toujours recherchés à la mi-journée, tandis que 55 autres ont pu être pris en charge par les secours, a précisé le parquet.

'Mes pensées vont aux victimes', a écrit la Première ministre Elisabeth Borne sur le réseau social X (ex-Twitter), saluant 'l'engagement des équipes de secours mobilisées autour de la Marine Nationale'.

L'embarcation a fait naufrage au large de Sangatte, dans le Pas-de-Calais, sur le littoral nord de la France, 'autour de 02h00', selon le parquet.

Le patrouilleur Cormoran de la Marine française est revenu s'amarrer dans un bassin discret du port de Calais, à l'abri des regards, a constaté l'AFP. Au total, selon la Premar, 39 personnes sont à bord de ce patrouilleur, les autres rescapés ayant été secourus par les garde-côtes britanniques.

Reprise 'record' des traversées

Depuis mercredi soir, les tentatives de traversées de migrants à bord de petites embarcations se sont multipliées au départ du littoral nord de la France, à la faveur de conditions météorologiques redevenues plus favorables.

Pour la nuit de jeudi à vendredi, la Premar avait fait état du sauvetage, côté français, de 116 migrants, parmi lesquels des enfants, sur trois embarcations distinctes.

Le ministère britannique de l'Intérieur a pour sa part indiqué que jeudi, 755 migrants ayant effectué la périlleuse traversée vers les côtes anglaises ont été repérés, un record journalier depuis le début de l'année.

D'après un décompte effectué par l'AFP à partir des chiffres officiels britanniques, plus de 100'000 migrants ont traversé illégalement la Manche à bord de petites embarcations depuis le développement de ce phénomène, en 2018.

Le verrouillage du port de Calais et du terminal Eurotunnel, rendant plus difficile voire impossible de faire passer des migrants dans des camions, avait alors vu les passeurs opter pour la voie maritime.

/ATS