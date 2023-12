Nouvelles attaques russes après la frappe meurtrière de Belgorod

La Russie a lancé dimanche à l'aube de nouvelles attaques contre l'Ukraine, au lendemain d'un bombardement imputé à Kiev qui a fait 21 morts dans la ville russe de Belgorod. Moscou avait promis une riposte.

Plusieurs drones 'Shahed' ont visé dans la nuit de samedi à dimanche la ville de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine. 'Des bâtiments du centre-ville ont été endommagés. Il ne s'agit pas d'installations militaires, mais de cafés, d'immeubles résidentiels et de bureaux', a écrit sur Telegram le maire de la ville, sans faire état de victimes.

'A la veille du Nouvel An, les Russes veulent intimider notre ville, mais nous n'avons pas peur', a-t-il ajouté.

Cette attaque survient au lendemain de la frappe imputée à l'armée ukrainienne qui a fait 21 morts et 110 blessés samedi à Belgorod, ville russe située à environ 80 km au nord de Kharkiv et à 30 km de la frontière avec l'Ukraine. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière pour les civils en Russie depuis le début du conflit en février 2022.

/ATS