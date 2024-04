Otages: des milliers d'Israéliens devant le Parlement à Jérusalem

'Libérez les otages': ils étaient des milliers dimanche soir à Jérusalem pour soutenir les familles des captifs retenus à Gaza, six mois jour pour jour après leur enlèvement lors de l'attaque sanglante du Hamas.

Massés devant la Knesset, le Parlement israélien, en congé pour les fêtes de la Pâque juive, les manifestants ont scandé des slogans comme 'Vivantes et vivants et pas dans des cercueils' et 'Tous libres, maintenant! Un accord, maintenant!'.

Agam Goldstein, 17 ans, otage libérée lors de la trêve d'une semaine entre Israël et le Hamas fin novembre, est montée sur la scène pour se faire 'la voix' des otages encore en captivité. 'A vous, qui êtes encore là-bas, tenez bon', a-t-elle terminé son intervention, les larmes aux yeux, évoquant le souvenir de son père et de sa soeur tués le 7 octobre par les commandos du Hamas.

Avant elle, des femmes portant sur la bouche un autocollant avec le chiffre 184 (le nombre de jours passés depuis le 7 octobre) ont brandi les photos des 14 femmes encore aux mains de leurs ravisseurs.

Ofri Bibas, dont le frère Yarden, la belle-soeur Shiri et leurs deux enfants Ariel, quatre ans et Kfir, un an, font partie des otages, a pris la parole demandant à ce qu''on ne les oublie pas'. Kfir Bibas est le plus jeune des quelque 250 otages emmenés par le Hamas le 7 octobre. Avec son frère, ils sont les deux seuls mineurs parmi les 129 otages encore retenus à Gaza, dont Israël estime que 34 sont morts.

Une énième série de négociations indirectes entre le Hamas et Israël via les médiateurs internationaux - Etats-Unis, Qatar, Egypte - doit se tenir au Caire où les négociateurs des différentes parties sont déjà arrivés ou attendus dans l'espoir de trouver un accord pour un cessez-le-feu et la libération des otages. Hamas et Israël s'accusent mutuellement d'entraver ces pourparlers.

/ATS