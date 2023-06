Pakistan: au moins 27 morts provoquées par des intempéries violentes

De fortes pluies accompagnées de vents violents ont tué au moins 27 personnes dont huit enfants dans le nord-ouest du Pakistan. La plupart des décès sont dus à l'effondrement de bâtiments, ont indiqué dimanche les autorités locales.

'Au moins 12 personnes ont été ensevelies après l'effondrement des toits et des murs de leurs maisons', a déclaré à l'AFP Taimur Ali Khan, porte-parole de l'autorité provinciale de gestion des catastrophes (PDMA).

Quinze personnes ont été tuées dans le district de Bannu, dont cinq frères et soeurs âgés de deux à onze ans. Plus de 140 personnes ont été blessées et plus de 200 animaux d'élevage ont également perdu la vie, a précisé le porte-parole.

Les intempéries ont frappé quatre districts de la province de Khyber Pakhtunkhwa samedi en fin de journée et les autorités y ont déclaré l'état d'urgence.

Cyclone en vue

Les autorités ont, par ailleurs, annoncé qu'un cyclone s'approchait du Pakistan et de l'Inde en provenance de la mer d'Arabie.

Un communiqué de l'autorité provinciale de gestion des catastrophes de la province de Sindh a mis en garde contre des précipitations très fortes et des vents soufflant jusqu'à 100 km/h à prévoir dans le courant de la semaine à venir.

'Il est conseillé aux pêcheurs de ne pas s'aventurer en haute mer' jusqu'à la fin de cet évènement météorologique 'd'ici le 17 juin', précise le communiqué.

Au cours de l'été de l'an passé, le Pakistan avait été frappé par des pluies de mousson sans précédent qui ont tué plus de 1700 personnes, mis un tiers du pays sous les eaux et endommagé deux millions d'habitations.

/ATS