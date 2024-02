Pas de charges retenues contre Biden pour rétention de documents

Le procureur spécial chargé d'enquêter sur les accusations de mauvaise gestion de documents confidentiels par le président américain Joe Biden a décidé de ne pas recommander de poursuites, dans son rapport publié jeudi.

Nommé en janvier 2023 par le ministre américain de la Justice Merrick Garland, le procureur spécial Robert Hur conclut qu''une inculpation ne se justifierait pas', décrivant Joe Biden comme un 'homme âgé avec une mauvaise mémoire'.

Pour le procureur, il y a plusieurs raisons de ne pas poursuivre Joe Biden. L'actuel président était notamment autorisé à emmener certains documents chez lui lorsqu'il était encore vice-président.

Dans une réaction, la Maison Blanche a salué 'l'absence de poursuites' tout en déplorant des 'commentaires déplacés' du procureur.

Le président américain Joe Biden a, lui, jugé que 'l'affaire était close'. 'Pendant toute ma carrière de responsable politique, j'ai toujours travaillé pour protéger la sécurité de l'Amérique. Je prends ces sujets au sérieux et personne n'en a jamais douté', écrit encore le démocrate de 81 ans, candidat à un second mandat.

Des documents classés 'top secret' et datant de l'époque à laquelle M. Biden était vice-président et sénateur avaient été retrouvés en 2022 dans sa résidence du Delaware et dans l'un de ses anciens bureaux en Pennsylvanie. Certains d'entre eux concernent la guerre américaine en Afghanistan.

